Małgorzata Pieńkowska, znana z serialu "M jak miłość, jest matką Iny Sobali. Córka aktorki poszła w ślady swojej mamy i również została aktorką.

Debiutowała w filmie "To tylko miłość", w którym zagrała u boku Małgorzaty Kożuchowskiej. Na swoim koncie ma również występy w takich produkcjach jak "Najlepszy", czy "Żmijowisko". Sobala nie stroni także od mediów społecznościowych. Właśnie zamieściła w nich odważne wyznanie. Okazuje się, że aktorka nie zdała matury. Powodem był egzamin z matematyki, na którym zabrakło jej jednego punktu.

Jako że przyszedł maj [...] to pomyślałam sobie, że podzielę się z wami moim małym wstydem, który na szczęście już dawno wstydem nie jest, ale zajęło mi to kilka lat pracy i kosztowało niemało nerwów. Otóż tak, ja Ina Sobala… nie zdałam matury z matematyki. Miałam najwyższy w szkole wynik z polskiego, dumne 100 proc. i najniższy z matematyki, bo smutne 28 proc. Zabrakło mi jednego punktu, który najprawdopodobniej zaginął gdzieś między moją dysleksją a ogromną nieumiejętnością radzenia sobie w systemie szkolnej presji - czytamy.

Ina Sobala o porażce na maturze: Czułam się fatalnie

Przyznaje, że był to dla niej trudny czas. Na szczęście egzamin poprawkowy udało jej się zdać.

Zdałam maturę poprawkową, w pierwszym terminie we wrześniu w technikum samochodowym. Oczywiście po latach, cała ta sytuacja mnie bawi i potrafię podejść do niej z dystansem, choć wtedy nie było mi do śmiechu i byłam tym wszystkim przerażona i przytłoczona. Czułam się fatalnie, cała szkoła wiedziała, że nie zdałam - koleżanki i koledzy składali papiery na prestiżowe uczelnie, snuli plany zagranicznych wyjazdów, świętowali cztery miesiące wakacji, a ja siedziałam przy biurku i uczyłam się równań matematycznych - dodała.