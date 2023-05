We wpisie, który dziś pojawił się na profilu Izy, znalazło się zdjęcie Christophera wraz z krótkim opisem:

Ten chłopak 4 lata temu zmienił całe moje życie. Dzięki niemu poznałam całkiem nowe oblicze miłości: bezkresnej i bezwarunkowej. Kocham patrzeć na to, jak rośnie, rozwija się i jak z ciekawością odkrywa świat.

Synku bądź zawsze zdrowy, miej odwagę walczyć o siebie i o swoje marzenia. My z tatą zawsze będziemy obok Ciebie i zawsze będziemy Cię wspierać. Kochamy Cię!

Na uroczej fotografii jubilat pozuje na tle zaaranżowanej morskiej scenerii i trzyma w ręku model statku - można się domyślać, że to prezent, który otrzymał z okazji swojego święta.

W komentarzach do postu wiele znanych osób, znajomych rodziców jubilata, złożyło mu życzenie. My też się do nich dołączamy.