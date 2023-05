Reklama

Lara Gessler często zabiera głos w sprawach, które poruszają opinię publiczną.

Teraz postanowiła wypowiedzieć się na temat polskiego systemu edukacji.

Lara, poza tym, że jest córką Magdy Gessler, jest także mamą dwójki dzieci - Neny i Bernarda. Niedawno jej córka zaczęła chodzić do żłobka. Restauratorka wysłała tam córkę 6 tygodni po przyjściu na świat Bernarda.

Choć jej córka dopiero zaczyna przygodę z edukacją, Lara już wie, jaka powinna być szkoła i co nie podoba jej się w polskim systemie edukacji.

Lara Gessler o polskiej szkole: Jest dużo do zrobienia

Chciałabym, żeby szkoła uczyła zaradności. Oczywiście powinna być gimnastyka dla umysłu, jak matematyka, ale chodzi o to, żeby ćwiczyć mózg, a nie, że masz to wszystko wiedzieć. Jest dużo do zrobienia w polskiej szkole [...] Chciałabym, aby dzieci w szkole były szczęśliwe, a nie sfrustrowane - powiedziała w rozmowie z Party.pl.

Jestem fanką szkół społecznych. Lubię miejsca i zgrupowania, gdzie wszyscy są zaangażowani [...] Chcę, żeby każdy uczył się podejścia, jakim jest zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność społeczna. To są dla mnie bardzo ważne rzeczy i chcę, żeby szkoła mówiła ze mną jednym głosem - przyznała.