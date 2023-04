Wiktoria Gąsiewska po rozstaniu z Adamem Zdrójkowskim związała się z Jasperem Sołtysiewiczem.

Para wspólnie pokazuje się na salonach i chętnie publikuje wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Wiktora w najnowszej rozmowie z Pomponikiem powiedziała, jakie ma plany mieszkaniowe. Aktorka nadal mieszka z rodzicami i rodzeństwem, bo jak sama przyznała ciężko jej "odciąć pępowinę".

Nie mam parcia, żeby się przeprowadzać. Moja mama jest typem kangurzycy i nie przeszkadza jej to, że mam 24-lata i mieszkam z nią w domu. Mój brat, który jest dwa lata starszy ode mnie również z nami mieszka. Wszyscy właściwie mieszkamy razem. Bardzo to lubimy, bardzo się kochamy, więc ciężko nam jest odciąć "pępowinę". Myślę, że to będzie bardzo przełomowy krok w moim życiu. Zobaczymy, jak będzie. Tak jak mówię, nie mam parcia, żeby już szybko wyfrunąć z domu, bo coś - wyznała.

Dlaczego Wiktoria Gąsiewska nie chce mieszkać ze swoim partnerem?

Wiktoria wyznała, że nawet jeśli wyprowadzi się z domu, nie zamierza od razu zamieszkać ze swoim partnerem.

Rozmawiałam z Jasperem oraz z moją mamą i z innymi osobami bliskimi. Ja bym chciała na początku spróbować mieszkać sama. Nigdy tego nie było w moim życiu, bo nigdy nie było potrzeby, żebym wyprowadzała się z domu i gdzieś tam wynajmowała mieszkanie. Na pewno chciałabym spróbować. Jak będę czuła się samotna, to na pewno szybciej nadejdzie ten moment, kiedy Jasper się wprowadzi. Mamy ten temat przegadany, on zna moją decyzję i się z nią zgadza. Dodatkowo bardzo mi kibicuje- powiedziała.

Aktorka przyznała, że perspektywa mieszkania samej jest dla niej bardzo ekscytująca.