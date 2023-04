Tegoroczna gala Fryderyków odbywa się w Gliwicach. Podczas tego święta polskiej muzyki nie mogło zabraknąć największych gwiazd.

Wśród nich była Monika Brodka. Piosenkarka wystąpiła podczas gali i zaśpiewała piosenkę "Monika". Gdy pojawiła się na scenie zaliczyła drobną wpadkę. Zamiast publiczności w Gliwicach, powitała tę w Katowicach.

Dobry wieczór Katowice! - krzyknęła.

Po chwili się poprawiła.

Dobry wieczór Gliwice - krzyknęła i zaczęła się śmiać.

Niektórzy przyjęli tę pomyłkę z uśmiechem, inni nieco się oburzyli.

Mogą być i Katowice; Jaka wpadka masakra; To niezłe Katowice; Co za niepoważna kobieta; To jest żart - pisali.

Artystka otrzymała nagrodę za "Album roku alternatywa". Podczas gali wystąpiła w kreacji skomponowanej z dyskotekowego pasa, który był topem sukienki i przezroczystej "zbroi" zdobionej srebrnymi kolczykami. Na nogach miała białe sandałki na wysokim obcasie. Włosy Brodki były upięte kucyk a na twarzy złoty makijaż.