Marieta Żukowska w 2021 roku potwierdziła, że rozstała się ze swoim wieloletnim partnerem Wojciechem Kasperskim.

Aktorka wydała oświadczenie, w którym napisała, że rozstała się już dawno temu, ale wciąż pozostaje z partnerem w "dobrych relacjach" i wspólnie wychowują córkę. Dodała, że to była ich wspólna decyzja.

Rozstaliśmy się ponad dwa lata temu. To była wspólna i niełatwa decyzja, podjęta w zgodzie, w pełnym porozumieniu i wzajemnym szacunku. Zawsze wspieraliśmy się we wszystkim i robimy to nadal. Razem wychowujemy naszą córeczkę - pisała Żukowska.

Teraz w rozmowie z tygodnikiem "Viva" Marieta wyznała, że znowu jest zakochana. Przy okazji powiedziała też, jak czuje się jako 40-letnia kobieta.

Co Marieta Żukowska mówi o nowym partnerze?

Gdy w wieku 40 lat patrzę na tę kobietę w lustrze, przede wszystkim widzę matkę. Dzieci są najczulszymi i najsroższymi nauczycielami, jacy nam się przytrafiają. Na pewno widzę kobietę, która znalazła swoje miejsce w życiu, czuje się spełniona, szczęśliwa - mówiła.

Aktorka przyznała, że chciałaby, żeby kobiety "w dochodzeniu do swoich praw żyły z mężczyznami w dobrej równowadze".

Mam obok siebie przyjaciół i cudownego partnera, którzy są niesamowicie czuli i kochani dla kobiet, potrafią docenić to, jakie jesteśmy wspaniałe, liczą się z naszym zdaniem. Więc bądźmy niepokorne, silne. I bardzo kobiece - czytamy.