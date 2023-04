Maria Anna Dowbor-Baczyńska to drugie dziecko Katarzyny Dowbor - owoc jej nieformalnego związku z Janem Baczyńskim, redaktorem naczelnym tygodnika "Polityka". Jak na razie Maria Anna nie wykazuje zainteresowania światem show-biznesu - w przeciwieństwie do starszego brata Maćka, który od zawsze udzielał się medialnie. Córka Katarzyny Dowbor wyjechała na studia do Wielkiej Brytanii i żyje z dala od świateł fleszy. Od czasu do czasu sławna mama pokazuje jednak jej zdjęcia w Sieci.

Reklama

Teraz obie panie wyjechały do Hiszpanii. Właśnie w tym kraju dom mają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, więc można się domyślać, że rodzina spędza czas razem.

TAK wypoczywają Katarzyna Dowbor i jej córka Maria Anna.