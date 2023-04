Krzysztof Skiba po ponad 30 latach małżeństwa rozwiódł się z żoną Renatą. Poinformował o tym 13 marca tego roku.

Lider zespołu Big Cyc jest od pewnego czasu jest zakochany a jego partnerką jest młodsza o 26 lat Karolina Kempińska.

Trudno przejmować się opiniami ludzi, którzy nas nie znają, a tacy piszą komentarze na portalach plotkarskich. Kompletnie to lekceważymy, za to ważna są dla nas opinie naszych fanów, znajomych i przyjaciół, a te są bardzo pozytywne. Każdy, kto nas zna, widzi nasze szczęście - mówili w rozmowie z Radiem Eska zapytani o to, jak znoszą nieprzychylne komentarze na temat ich relacji.

Kiedy odbędzie się ślub Skiby i jego partnerki?

Nawet po występach, na których jesteśmy razem, ludzie podchodzą i mówią, że rzeczywiście widać łączące nas uczucie. Oboje przy sobie odżyliśmy, jesteśmy do bólu szczęśliwi - wyznali.

Okazuje się, że para już planuje ślub.

Mamy już datę ślubu! Możemy tylko zdradzić, że odbędzie się latem, a udzieli nam go pani prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Będzie pięknie i kameralnie - zdradził Skiba.