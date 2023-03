"Andrzej Grabowski nie żyję" - to fraza i fałszywe teksty, które bardzo często pojawiają się w sieci. Aktor powiedział, jak na to reaguje i co o tym sądzi. Czy się tym przejmuje?

W internecie, co jakiś czas pojawiają się teksty, które donoszą o rzekomej śmierci Andrzeja Grabowskiego. Reklama Aktor znany m.in. z serialu "Świat według Kiepskich" miał według nich zginąć w wypadku samochodowym. W newsach tych pojawiają się nawet szczegóły zdarzenia. Kierowca wjechał w niego z ogromną prędkością, nie zostawiając mu żadnych szans - można przeczytać w ich treści. Reklama Portal "Co za tydzień" zapytał aktora, co sądzi na temat takich nieprawdziwych tekstów. Jak Grabowski reaguje na teksty o tym, że nie żyje? Takie artykuły pojawiają się co kilka tygodni. Ludzie mi o nich mówią. Nie bardzo się tym przejmuję, bo żyję - powiedział. Dzwonię do swoich bliskich, żeby nie wierzyli w informację, która do nich dociera, bo to jest najbardziej przykre, że ktoś może się przejąć - dodał. Grabowski zaznaczył, że nie tylko on jest ofiarą takich internetowych kłamstw. Oczywiście należy to jakoś ukrócić, ale jak? Nie mam zielonego pojęcia. Nie tylko ja jestem obiektem tych informacji, co jakiś czas pojawiają się takie o innych osobach - stwierdził. Dalszy ciąg materiału pod wideo