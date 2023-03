Anna Popek jest pracownicą TVP od ponad 20 lat. Prezenterka była jedną z ulubienic byłego już prezesa Jacka Kurskiego, który we wrześniu 2022 pożegnał się ze stanowiskiem.

Jego miejsce zajął Mateusz Matyszkowicz. Jak Anna Popek ocenia jego pracę?

Każdy prezes chce odcisnąć swoje dobre piętno. Prezes Matyszkowicz to erudyta, to człowiek, który zna kulturę i wie, jaki ona ma wpływ na kształtowanie ludzi i wprowadza krok po kroku nowe rzeczy - powiedziała w rozmowie z Jastrzabpost.

Na pewno jest więcej kultury, więcej odniesień do tradycji polskiej, do polskich filmów, bo akurat polskie seriale historyczne to coś, co uwielbiam. Wychowywałam się na "Czarnych chmurach" i do teraz jest to mój ulubiony serial, więc cieszę się, że pojawiają się nowe - stwierdziła.

Prezenterka nie bała się odpowiedzieć na pytanie, jak telewizja Matyszkowicza różni się od tej, jaką oferował widzom Jacek Kurski.

Myślę, że jest zmiana w stronę takiego większego wyważenia, czy poglądów, czy estetycznych kwestii związanych z muzyką, czy kulturą - stwierdziła.