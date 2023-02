Nicole Sochacki-Wójcicka to jedna z najpopularniejszych influencerek w sieci. Obserwuje ją ponad 900 tys. użytkowników. Mam Ginekolog, bo pod takim pseudonimem prezentuje się w sieci, kilka razy wywołała spore poruszenie w sieci.

Pierwszy raz, gdy nie zdała egzaminu specjalizacyjnego, następnym razem spłynęła na nią krytyka za organizacje “Dobrej Loterii”, ostatnio internautom nie spodobało się, że skrytykowała swoich obserwatorów, którzy nie wpłacili na jej zbiórkę na rzecz WOŚP.

Teraz podczas relacji na żywo na Instagramie przyznała, że przyjmuje znajomych oraz rodzinę w ramach praktyki na NFZ. Jej słowa nie tylko spotkały się z krytyką. NFZ zażądał wyjaśniej od niej oraz instytucji, w której pracuje.

Głos w tej sprawie zabrały także celebrytki. Zofia Zborowska nie chciała zbytnio krytykować jej praktyk.

Nie mi to oceniać. Nie znam Nicole i nie obserwuję jej konta, ale błagam was, który lekarz tak nie robi? - odpowiedziała na pytanie jednego z internautów. Internauci szybko odkryli, że Zborowska współpracuje z kliniką dentystyczną, której właścicielem jest rodzina Nicole Sochackiej-Wójcickiej.

Suchej nitki na Mamie Ginekolog nie pozostawiła Karolina Korwin Piotrowska.

Proszę państwa kultura celebrycka, zbudowana jest na chorobliwym narcyzmie i ekshibicjonizmie, które podniesione są do rangi cnoty i napędzają ten chory i patologiczny biznes. Dorzucamy do tego cwaniactwo i jest combo. Pani, o której nagle mówi cały internet, pokazuje swoje całe życie, rodzinę, dzieci, dosłownie wszystko, kreci na tym turbo finansowe lody od lat - napisała.

Narcyzm i ekshibicjonizm dają jej turbo lajka. Nagrywa siebie non stop, „słynny” tekst o znajomych i wizytach lekarskich padł bodaj przy malowaniu paznokci. Pytanie: co trzeba mieć w głowie, żeby wygłaszać odezwy do narodu/fanów, podczas malowania paznokci? Od razu zaznaczam, że nigdy tego nie robiłam, czyli nie wygłaszałam tyrad, ani podczas robienia paznokci, gotowania, wakacji, nuda, może dlatego czasem brak mi kasy. Cóż. To mój wybór. Moje życie. I lekarze przez NFZ i prywatnie, zależy od potrzeb - stwierdziła.

I to jest clou: zamiast przez lata dawać paliwo sprytnym paniom, które cynicznie trzaskają na was ogromną kasę, nawet podczas manicure, zawsze można odlajkowac, przestać się wreszcie podniecać tym, że znajome puszcza bez kolejki, że kupuje kolejne torebki i tracić energię na jej żyćko. Zająć się swoim ŻYCIEM - dodała.

Ona dalej będzie kręcić medialne lody, będzie kręcić kasę i załatwiać znajomym wizyty. Takie jak ona są nietykalne, bezkarne, ustawione od dziecka, wujkowie i ciocie zawsze pomogą. Piszecie mi o tym. Wy możecie wreszcie przestać dawać jej paliwo do tego, o czym do mnie piszecie, co was wkurza. Odlajkowac. Zabrać stację medialnego paliwa. Olać. Wasz wpływ na to polega na tym, że macie własne życie, i możecie mieć innych centralnie w dupie. Polecam. Robię tak od lat. Może nie mam markowych torebek i milionów na koncie, ale pieprzyć to. I nie tracić czasu na cwaniaków - podsumowała.