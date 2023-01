Serial “Na Wspólnej” jest emitowany na antenie TVN od 20 już lat. Aktorami, którzy wcielają się w nim w nestorów rodu i pracują na planie od samego początku są Bożena Dykiel i Mieczysław Hryniewicz.

Reklama

W rozmowie z serwisem Plejada aktor powiedział, jak wygląda ich współpraca.

Jego zdaniem "tworzenie w konflikcie to jest koszmarna sprawa". Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że na planie "Na Wspólnej" Bożena Dykiel to przede wszystkim doświadczona, utalentowana aktorka.

To jest bardzo dobra aktorka, świetna. Rzeczywiście nadaje ton, czasami nawet poucza czy wymaga. To wynika z dbania o dobro wspólne, jesteśmy na Wspólnej. Zresztą świetnie to robi, mimo że nie jest profesorem w szkole, ale ci młodzi bardzo dużo od pani Bożeny korzystają i to jest piękne, oni też to bardzo doceniają - stwierdził.

Reklama

Na planie to jest ciężka praca. Coraz trudniej jest z siebie wydobyć energię, bo nie jesteśmy co roku młodsi. Ktoś pytał, czy jak kłócimy się na planie, to później też są złe emocje. Koszta kłótni na planie są tak wysokie, że gdybyśmy jeszcze w życiu się nie lubili czy nie daj Boże kłócili, to nie ma takich pieniędzy, żeby to opłacić - powiedział.