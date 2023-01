W studiu "Dzień dobry TVN" Magda Gessler gościła z okazji dyskusji na temat Dnia Babci i Dziadka.

Ona, Tomasz Stockinger i Magda Zawadzka opowiadali swoich wnukach. Gessler przy okazji podzieliła się radosną nowiną.

Okazuje się, że jej syn Tadeusz Müller oraz jego żona Małgorzata Downar spodziewają się dziecka. Para w czerwcu ubiegłego roku pobrała się. To będzie ich pierwsze dziecko.

Największa radość. To jest niewiarygodne, zawsze o tym marzyłam, ale po cichu. Nigdy nie mówiłam głośno, żeby dzieci się nie stresowały. I jedno i drugie. Syn będzie niedługo tatą. A ja mam w sumie już niedługo troje wnucząt - powiedziała Gessler.

Magda Gessler jest już babcią dwójki wnucząt. Jej córka Lara ma córkę Nenę oraz syna Bernarda.

Restauratorka w programie wyznała, że uwielbia spędzać czas z wnukami.

Moja babcia była cudowna, wspaniała i bardzo młoda, więc też "babcia" do niej nie pasowało. Uczucie, jakie ma babcia do wnucząt i wnuczęta do babci, jest jedyne i niepowtarzalne - powiedziała.