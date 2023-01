27 stycznia będzie miała miejsce premiera filmu erotycznego "Pokusa", w którym 23-letnia Helena Englert gra główną rolę. Obraz wyreżyserowała Maria Sadowska, a - jak donosi "Super Express" - autorka książkowego pierwowzoru i scenariusza filmu, Edyta Folwarska oparła go na własnych doświadczeniach.

Na planie na Helenę czekało wiele trudnych wyzwań - musiała m.in. zagrać scenę, w której jest gwałcona. Jej bohaterka została odurzona pigułką gwałtu. Przy okazji rozmowy o filmie z dziennikarzami tabloidu reżyserująca obraz Maria Sadowska zdradziła, że Helena doskonale wiedziała, jak poradzić sobie z tą trudną sceną, ponieważ miała podobne doświadczenia w rzeczywistości.

- Helenę to spotkało. Faktycznie, ktoś jej coś dosypał do drinka. Na szczęście nic jej się nie stało, uratowały ją przyjaciółki, zajęły się nią. Ona bardzo dobrze wiedziała, jak to zagrać, ponieważ naprawdę to przeżyła - powiedziała Maria Sadowska i dodała, że sama ma dużo szczęścia, bo jej nic podobnego nigdy nie spotkało.

Czy ta wiadomość zachęca Was do obejrzenia "Pokusy", czy wręcz przeciwnie...?