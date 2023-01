Anna Mucha to jedna z odważniejszych aktorek w polskim show-biznesie. Często mówi, co myśli, nie boi się krytyki, sama krytykuje to, co jej się nie podoba i...nie ma problemów z tym, by pokazywać swoje ciało.

Jej wypowiedzi, ale i fotografie, które zamieszcza często spotykają się z krytyką ze strony internautów. Mucha wydaje się tym nie przejmować, a często odpowiada hejterom i to do niej należy ostatnie słowo w internetowych wymianach zdań.

Tak było i tym razem. W poniedziałek aktorka na Instagramie zamieściła zdjęcie, którym wraca myślami do niedawnego urlopu na Kubie. Zapozowała na nim w wyciętym kostiumie kąpielowym.

Kuba... potrafi zawrócić w głowie - napisała.

Pod postem zaroiło się od pozytywnych komentarzy, ale pojawiły się też te, które wytknęły Annie to, jak wygląda.

Widać te 42 lata, z czego 25 jazdy na CC. Słabo to wygląda - napisał jeden z internautów.

Na ripostę nie trzeba było długo czekać.

Panie Tomku! Jestem pana wielką fanką! Jest pan wspaniałym człowiekiem! Zawodnikiem! Bardzo panu kibicuję i uważam, że zawsze gra pan fair play. Tak trzymać!!! Klasa sama w sobie! Życzę panu samych sukcesów życiowych i powodzenia na trasach!!! Jest Pan wyjątkowy!!! - odpisała Mucha.

Mucha nie szczędziła także "ciepłych słów" innemu hejterowi.

Petarda jak zawsze, tylko czemu reklamujesz krem do zmarszczek, a sama, pomimo używania go, masz zmarszczek co niemiara? - napisał.

A dzień dobry panie Karolu! Jak się cieszę, że pan do mnie wpadł! Jest pan wspaniałym mężczyzną! Taki spostrzegawczy, inteligentny, dociekliwy! Skarb! A jak już coś powie, to kobieta czuje się zauważona, ważna i dopieszczona! Jak pan to robi!? Zastanawiam się nawet czy syna nie wychować na pana wzór! Pana mama musi być z pana dumna! Takiego wspaniałego syna urodziła! - odpisała Mucha.