Anna Mucha zamieściła w sieci filmik, na którym widać, jak brodzi w kałuży, ubrana w żakiet, obcisły top i krótkie spodenki.

Jeden z obserwujących jej profil, postanowił skomentować zdjęcie i stwierdził: "Oj, ktoś przytył".

Anna Mucha nie pozostawiła tych słów bez komentarza.

No cóż… przywiązuje wielką wagę do tego, co jem. Czasem waga przywiązuje się też do mnie - napisała.

"Riposta grzmot", "To jest odpowiednia riposta" – napisała inna z internautek.