Małgorzata Tomaszewska od kilku lat pracuje w TVP. Jest jedną z prowadzących "Pytanie na śniadanie" i show "The Voice Senior".

Prezenterka dwa razy wychodziła za mąż. Teraz samotnie wychowuje synka Enzo. W rozmowie z "Jastrząb Post" powiedziała, że nie jest jej łatwo i często musi zmienić swoje plany zawodowe, by móc zająć się synem:

Liczę na nianię. Ale muszę przyznać, że ja bardzo często odwołuje spotkania. Dzisiaj odwołałam dwa spotkania.(...) Staram się raczej odwoływać, bo myślę, że jako mama zajmę się nim najlepiej - powiedziała.

Zdarza się, że jeżeli inna para jest w stanie, to zamieniamy dyżury. Ale to już są poważne sprawy. Nie w przypadku przeziębienia ani w przypadku delikatnego kataru czy kaszlu - dodała.

W rozmowie z "Faktem" przyznała z kolei, że już dawno spisała testament.

Mam wszystko zabezpieczone i to od dłuższego czasu. Gdy mały miał chyba dwa latka, to spisałam testament. Mam w nim spisane wszystkie szczegóły dotyczące tego, co z synem będzie się działo, jeśli mnie zabraknie - powiedziała.