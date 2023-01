Piotr Stramowski zapisał się w pamięci widzów nie tylko rolami w filmach Patryka Vegi, czy rozstaniem z Katarzyną Warnke, ale także swoim wyglądem.

Od lat aktor nosił długie włosy. Nowy etap w życiu, czyli rozwód, nowa partnerka, a niebawem premiera kolejnego filmu "Pokusa" w reżyserii Marii Sadowskiej, sprawiły najwyraźniej, że i na głowie Stramowskiego zaszła spora zmiana.

New year, new me [nowy rok, nowy ja - przyp. red.] - napisał Piotr Stramowski na Instagramie i zamieścił zdjęcie, na którym pozuje w nowej fryzurze.

Okazuje się, że zdecydował się obciąć włosy na krótko. Nowy look przypadł do gustu jego fanom.

Zdecydowanie lepiej tak. Zmiany zaczynają się od głowy... Dosłownie i w przenośni; No i znów wyglądasz na 18 lat - zachwycali się fani.