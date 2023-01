Z programem "Twoja twarz brzmi znajomo" pożegnali się Michał Wiśniewski, Katarzyna Skrzynecka a prowadzący Piotr Gąsowski postanowił opuścić go w geście solidarności z aktorką.

Zaskoczenia tym, co się stało nie krył i wciąż nie kryje Maciej Dowbor. We wpisie na Instagramie przyznał, że prowadzenie tego show to "największa zawodowa przygoda jego życia i dziewięć lat wspaniałych przeżyć" i potrzebuje czasu, by podjąć jakąś decyzję.

W sieci pojawiło się właśnie nagranie, które zamieściła jego partnerka, czyli Joanna Koroniewska. Widać na nim, jak Dowbor tęskni za Gąsowskim.

Na filmiku Maciej Dowbor wspomina poprzednie edycje programu.

Co by tutaj dalej robić z tak pięknie rozpoczętym dniem? Bo na Maciej Dowbor chyba nie ma co liczyć?! Sami zobaczcie - czytamy napisy, gdy na filmiku pojawia się Koroniewska.

Film podbił sieć. Internauci nie szczędzili komentarzy.

Musisz przebrać się za Gąsa;A może to ty Joanno idź z Maciejem prowadzić TTBZ? Maciej na pozycji prowadzącego dotychczas zajmowaną przez Gąsa, a ty na pozycje Macieja przy windach ?;Zadzwonić do Gąsa! Niech się nie wygłupia i wraca natychmiast - pisali.