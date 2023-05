Katarzyna Dowbor po 10 latach przestaje być prowadzącą program "Nasz nowy dom". W poniedziałek biuro prasowe stacji Polsat wydało komunikat, w którym znalazł się komentarz nowego dyrektora programowego, czyl Edwarda Miszczaka.

Dziękujemy Katarzynie Dowbor za ogromną wrażliwość, zaangażowanie, profesjonalizm i wkład, który wniosła w tworzenie naszego programu - mówi Miszczak.

Do sprawy odniosła się Nina Terentiew. To ona ściągnęła Dowbor do Polsatu, po tym jak dziennikarka pożegnała się ze stacją TVP2.

Co o odejściu Katarzyny Dowbor mówi Nina Terentiew?

Nie znam kulis tej sprawy, ale tak to w życiu bywa, że ludzie zmieniają pracę i nie ma w tym nic sensacyjnego. Edward jako dyrektor programowy ma prawo do zmian. Życzę Katarzynie Dowbor wszystkiego, co najlepsze. Trzymam kciuki za to, by odejście z "Nasz nowy dom" okazało się dla niej świetnym początkiem czegoś nowego. Nie chcę wróżyć z fusów, ale wydaje mi się, że rynek telewizyjny szybko się o nią upomni. Takie osoby jak Katarzyna zawsze sobie poradzą - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

Dowbor we wpisie zamieszczonym na swoim Instagramie podziękowała tym, z którymi pracowała i skomentowała swoje odejście w dosyć wymownych słowach.

W tym roku obchodzę czterdziestolecie pracy zawodowej i podziękowano mi za współpracę z Polsatem. Nowe szefostwo, nowe porządki... i to odmładzanie wszystkiego i wszystkich- napisała.