Po zwolnieniu Katarzyny Skrzyneckiej z programu "Twoja twarz brzmi znajomo" decyzję o odejściu z programu podjął Piotr Gąsowski.

W nocy z piątku na sobotę zamieścił na swoim Instagramie oświadczenie, w którym napisał, że nie będzie już współprowadził show.

Aktor podziękował produkcji oraz telewidzom.

Cześć Kochani! Mówi się często: „czas na zmiany”… Podziękowano Kasi… To ja też Kasiu najserdeczniej , jak umiem, Tobie dziękuję… za wszystko, za Twoje serce i talent, autoironię, kreatywność i wrażliwość… obawiam się , iż bez Ciebie … ten program będzie miał już inną, przynajmniej dla mnie , Twojego serdecznego kumpla , „nieznajomą twarz” ! Odchodzę wraz z Tobą i też, jak najgoręcej , dziękuję wszystkim Twórcom i Współtwórcom tego przepięknego programu, wszystkim uczestnikom i tym wspaniałym osobom, których na ekranie nie widać! - napisał.

Teraz zaapelował do Macieja Dowbora, z którym współprowadził program. Jego młodszy kolega nie podjął jeszcze decyzji, co do swoich dalszych losów w show. Widzowie i internauci uważają, że powinien podjąć podobną decyzję.

Kochany Maćku! Przyjacielu!. Po pierwsze... przepraszam, że nie powiedziałem ci o tym wcześniej... to był impuls, lawina emocjonalna, żal wielki! Po prostu skowyt za Kasią! Kasia, proszę, wybacz... Po drugie... jeszcze bardziej proszę... zostań w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! To jest twoje miejsce! Wielokrotnie ci o tym mówiłem i pisałem! Jesteś świetny i kompetentny! Dowcipny i wciąż... młody! Stałeś się w tym programie... mistrzem! I twoi i nasi fani i fani tego programu, których kochamy, też by tego chcieli! - napisał.

A my razem... jeszcze nieraz coś stworzymy a już na pewno, jak wrócisz z Hiszpanii, napijemy się razem po szklaneczce J.D. Albo nawet... po dwie szklaneczki! Nie poddawaj się presji! I proszę wszystkich ludzi dobrej woli, których jest przecież więcej, aby uszanowali każdą decyzję Maćka! Bo on na to, jak rzadko kto, zasługuje! To jest też jego program, który pięknie współtworzył przez tyle lat! Kopię cię, Dowbi, w tyłek na szczęście, przytulam i wspieram! Love. Twój Gąs - dodał.