Rodzice Dody to Paweł i Wanda Rabczewscy.

Obydwoje pokazali się ostatnio w show "Doda. 12 kroków do miłości", w którym pokazali swój dom. Widzowie byli też świadkami ich relacji z córką.

Okazało się, że ojciec Dody trafił właśnie do szpitala i przeszedł operację.

Teraz piosenkarka na InstaStory podziękowała szpitalowi za opiekę nad tatą.

- Podziękowania dla dr Przemysława Zębalskiego ze Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie za sprawnie przeprowadzoną operację u mojego taty oraz pielęgniarkom z oddziału chirurgii ogólnej za opiekę. Dziękuje wam - napisała.

W programie Doda opowiadała o tym, jak wyglądała relacja jej rodziców.

- Mój ojciec głównie jest skupiony na domu, na swojej ukochanej. Nigdy nie ciągnęło go do kolegów, na imprezy. Nigdy nie mieliśmy domu otwartego. Raczej dzieci i matka, on to lubił i taki zawsze był. Nigdy nie było tak, że oni się kłócili i ojciec gdzieś wychodził, jego nie było. Kłócili się często, bo są bardzo charyzmatyczni, ale za sekundę się godzili i śmiali się zaraz z tego - mówiła.

Okazuje się, że obydwoje poznali się, gdy byli już po rozwodach, które zakończyły ich poprzednie związki. Doda urodziła się, gdy obydwoje mieli już po 30 lat. Jej zdaniem dojrzałe rodzicielstwo wpłynęło na ich dzisiejsze relacje.