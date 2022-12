Agnieszka Woźniak-Starak to jedna z lepiej ubranych celebrytek w polskim show-biznesie.

Prezenterka "Dzień dobry TVN" bardzo lubi kreacje od znanych projektantów. Szczególnie upodobała sobie takie marki jak Chloe, Fendi, Maison Margiela czy Balenciaga.

Tym razem Aga zaprezentowała kolejną ekstrawagancką kreację. Na "śledzika" ze znajomymi prezenterka wybrała się ubrana w elegancką, czarną sukienkę-bombkę z bufiastymi rękawami, którą urozmaiciła srebrną biżuterią i kosztownym zegarkiem. Włosy spięła w kucyk.

Stylówkę dopełniały efektowne buty na platformie, które dodały jej centymetrów.

Czasem lubię mieć 190 cm wzrostu - napisała pod zdjęciem Woźniak-Starak.

190 cm to chyba same nogi; Co za figura!; Jak modelka - zachwycali się obserwujący.