"Tylko mini do takiej figury!". Obłędna Agnieszka Woźniak-Starak w sukience projektu Sary Boruc [FOTO]

Agnieszka Woźniak-Starak była prowadzącą wczorajszą premierę filmu "Skołowani". Jak na gospodynię ważnego wydarzenia przystało, miała starannie przemyślaną stylizację, która nie tylko idealnie pasowała do jej sylwetki, ale także eksponwowała jej atuty. Seksowna mini to projekt Sary Boruc - właścicielka marki The Mannei z dumą poinformowała na Instagramie, że Agnieszka wybrała jej kreację, a internauci docenili zarówno sukienkę, jak i atuty ciała prezenterki…

Agnieszka Woźniak-Starak na premierze filmu "Skołowani"