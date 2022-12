Maja Hyży pojawi się na tegorocznym "Sylwestrze Marzeń z Dwójką". To wyjątkowa impreza dla piosenkarki, ponieważ rok temu to właśnie w Zakopanem oficjalnie potwierdziła, że spodziewa się kolejnego dziecka. Czy to jej ostatnie słowo, jeśli chodzi o potomstwo?

Maja Hyży będzie jedną z gwiazd, która wystąpi podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką". Reklama Piosenkarka powoli przygotowuje się do ostatniej nocy w roku. Jedna walizka jest już spakowana. Kreacje powoli się szykują. Wystąpię zarówno w sukni, jak i w kreacji przypominającej kombinezon. Będzie sexy, będzie się świecić i nie zabraknie złotych ozdób. Moje kreacje trochę ważą, ale mam nadzieję, że dam radę wejść na scenę z tym ciężarem - śmieje się Maja w rozmowie z dziennik.pl. Zapytana o podsumowanie tego roku, stwierdziła, że działo się "zarówno muzycznie, jak i prywatnie". Zostałam mamą małego brzdąca i mam pokaźną gromadkę dzieci. I tak to moje ostatnie słowo w tej kwestii. Wszystko co chciałam, czego oczekiwałam w tej sferze życia, już mam. Jestem spełnioną mamą. Teraz chcę już tylko wychować te moje dzieci na cudowne i grzecznie - wyznała nam Maja. Reklama Piosenkarka z byłym mężem Grzegorzem Hyżym ma synów bliźniaków - Wiktora i Alexandra, którzy przyszli na świat 28 lutego 2012 roku. Z Konradem Kozakiem ma zaś dwie córki - Antoninę (10 lipca 2020) oraz Zofię (7 lipca 2022). "Natura jest najpiękniejsza!". Maja Hyży zagrała biustem na konferencji TVP, a fani nie szczędzą komplementów [FOTO] Zobacz również Maja przyznaje, że dzięki pomocy rodziny daje radę godzić obowiązki zawodowe z wychowywaniem swoich pociech. Jestem dobrze zorganizowana. Chyba też dlatego, że ludzie naokoło mnie również są dobrze zorganizowani - mówi. Pytana o to, jakie są jej dzieci, mówi, że najbardziej pocieszna jest dwuletnia Tosia. Zaskakuje mnie swoją bystrością. Ma lekko ponad dwa lata a wie czego chce, ma swoje zdanie. Myślę, że bierze się to z tego, że mamy trójkę starszych dzieci, a ona wie, że nie może sobie pozwolić dmuchać w kaszę. Umie tupnąć nogą. Starsi też lubią jej dokuczać. Znam to z własnego doświadczenia, bo też mam siostrę - mówi Maja. Marta Kawczyńska Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję