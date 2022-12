Magdalena Stępień kilka miesięcy temu straciła syna. Modelka stara się wrócić do normalnego życia. Wróciła do pracy, pojawia się na imprezach, ale jak przyznaje nie jest jej łatwo pogodzić się ze śmiercią dziecka.

Reklama

Najbliższe Boże Narodzenie będzie dla niej czasem wielkiej próby. Magda wyznała, że czekają ją bardzo trudne chwile.

Przede mną kolejny trudny czas. Pierwsze Święta Bożego Narodzenia bez Oliwierka. Nie wiem, jak to udźwignę. Jakoś będę musiała, choć na samą myśl o tym dopada mnie niesamowity smutek - pisała na Instagramie.

Teraz wyznała, jak czuje się przed nadchodzącym Bożym Narodzeniem. Na Instagramie udostępniła zdjęcie figurki Matki Boskiej, pod którym zamieściła wpis.

Reklama

Ostatnie dni są bardzo trudne, nie wiem, jak będą wyglądały moje święta. Wierzę w cud, że jednak do Świąt Bożego Narodzenia się podniosę. Siła w modlitwie i to o nią was proszę - napisała.

Podobny wpis pojawił się na profilu Magdy dwa dni temu.

Ostatnie dni są trudne, bardzo trudne. Proszę o modlitwę, bo ostatnio brak mi sił - pisała.