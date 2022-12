Artur Barciś został zapytany przez Kubę Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego o to, dlaczego nie przyjaźni się z Cezarym Żakiem.

Reklama

Aktorzy grali wiele lat m.in. w serialu "Miodowe lata" oraz "Ranczo".

Mamy zupełnie różne charaktery. Czarek jest introwertykiem. Myślę, że to, co on mówi, słuchałem tej rozmowy z wami, jest rodzajem jakiegoś pancerza, nie kreacji - on taki po prostu jest - mówił Barciś.

Dodał, że wiele osób źle ocenia Żaka, właśnie przez jego nastawienie.

Reklama

On jest zamknięty, trudno z nim nawiązać jakieś relacje bardzo serdeczne, dlatego wydaje się gburowaty, chociaż wcale taki nie jest. Gdzieś jest taki zamknięty, trudno do niego dotrzeć - dodał.