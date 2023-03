Wiadomość o tym, że ze względów zdrowotnych Bruce'a Willis jest zmuszony zakończyć karierę, trafiła do mediów 2022 roku i była dużym zaskoczeniem. W lutym tego roku bliscy aktora powiedzieli, że wreszcie dokładnie zdiagnozowano gwiazdora. Powodem pojawienia się u niego afazji znany jest demencja czołowo-skroniowa. To właśnie to schorzenie nie tylko uniemożliwiło Willisowi dalszą działalność zawodową, ale także mocno ograniczyło jego codzienną sprawność.

Teraz okazuje się, że choroba nie dość, że objawiła się w dość mocno w stosunkowo młodym wieku aktora, to jeszcze postępuje bardzo szybko.

Z wywiadu, którego udzieliła niemieckiemu "Bildowi" kuzynka matki Bruce'a Willisa - Wilfried Gliem - wynika, że aktorowi coraz trudniej przychodzi komunikowanie się z otoczeniem. Właściwie nie można się już nim porozumieć. Willis nie rozpoznaje też już najbliższych i bywa agresywny.

Kobieta, z którą rozmawiał tabloid, podkreśliła, że wszyscy, którzy towarzyszą Willisowi w trudnych chwilach, mają świadomość, że jego zachowanie to standard przy tego typy schorzeniach.

Niestety, do tej pory nie wynaleziono leku, który skutecznie zwalczałby skutki demencji.