Agnieszka Kaczorowska-Pela i Maciej Pela mają dwie córki. Emilia ma trzy lata a Gabriela roczek.

Znana z roli Bożenki w serialu "Klan" aktorka w ostatnim z wywiadów powiedziała, że zdecydowała się zatrudnić nianię. Decyzja była podyktowana tym, by w czasie, kiedy starsza córka jest w przedszkolu, młodsza również miała dobrze zagospodarowany czas.

Od kiedy zostaliśmy rodzicami, byliśmy bardzo mocno na to zafiksowani, że tylko my, to jest nasze dziecko, chcemy je od A do Z wychować i dalej się tego trzymamy. (...) Teraz kiedy jest Gabrynia (ona ma już ponad rok), ten pierwszy rok był tak samo zorganizowany, ale poczuliśmy pierwszy raz, że chcielibyśmy skorzystać z pomocy z zewnątrz - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Zatrudniliśmy nianię. Był [jednoetapowy casting – przyp. red.]. Spotkaliśmy się z czterema dziewczynami - mówiła o tym, jak wybierała odpowiednią osobę do opieki nad córkami.

Dlaczego jednak zrezygnowała z usług opiekunki?

Niby wszystko było okej, tylko myślę, że nie jesteśmy do końca gotowi na to - wyjaśniła.

Już zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. To trwało dwa miesiące. Początek to była taka zajawka: "wow, jak ja nie muszę się niczym stresować". Bardzo to było uwalniające i fantastyczne uczucie, ale szybko się skończyło. Wyszła chęć naszej kontroli wszystkiego, co się dzieje, niepokoju - powiedziała.