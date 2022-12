Oliwia Bieniuk to córka nieżyjącej już aktorki Anny Przybylskiej i piłkarza Jarosława Bieniuka.

Popularność zdobyła dzięki występowi w "Tańcu z gwiazdami". Teraz próbuje swoich sił jako aktorka w serialu "Gliniarze".

Studiuje również w Warszawskiej Szkole Filmowej.

Dostałam się do Warszawskiej Szkoły Filmowej Bogusława Lindy. Teraz mam pierwsze zajęcia. Na razie jest fajnie, ale wiadomo, jak to na studiach, są wzloty i upadki. Nie chcę zapeszać - wspomniała w rozmowie z Pudelkiem.

Nie to pytanie jednak zirytowało Oliwię. Podczas ostatniej sesji Q&A na Instagramie jedna z internautek zapytała, dlaczego z domu Bieniuków zniknęły rzekomo zdjęcia aktorki.

Dlaczego z półki pod tv zniknęły wszystkie zdjęcia mamy? - padło pytanie.

Oliwia odpowiedziała, że nic nie zniknęło.

Ktoś się pyta, gdzie są zdjęcia, bo Zuzanna - partnerka twojego taty, wstawiła story TV i nie ma ich - napisała internautka.

Jezus ludzie, ale wam się nudzi. To chyba nasza sprawa, co leży u nas w domu i w jakich miejscach. Ale jeżeli tak bardzo interesujecie się tymi zdjęciami, to nie martwcie się, dalej wiszą, ale w innym miejscu - odpowiedziała zirytowana Oliwia.