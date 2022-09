Oliwia Bieniuk w rozmowie z serwisem dziendobry.tvn.pl wyznała, że boi się wyprowadzki do Warszawy. Córka zmarłej aktorki Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka już niebawem zamieni rodzinną Gdynię na stolicę.

Boję się, bo ostatnio się przejechałam i bardzo nie chcę wejść w tę całą śmietankę warszawską, bo to jest toksyczne towarzystwo - wyznała.

Nie obyło się bez rozmowy na tematy sercowe. Oliwia przyznała, że chciałaby się zakochać, ale wie, że trudno jest znaleźć odpowiednią osobę.

Ja mam wrażenie, że faceci w XXI wieku przestali się starać. Nie wiem, o co chodzi. Mam wrażenie, że teraz to ja muszę wyjść z jakąś inicjatywą do faceta i to ja muszę go zaprosić na kolację czy lody, żeby on chciał ze mną wyjść (...) Wiem, że to przyjdzie i nie chcę czegoś szukać na siłę - stwierdziła.

Jaki jest typ mężczyzny Oliwii Bieniuk?

Oliwia zdradziła też, jaki jest jej typ mężczyzny.

Dla mnie facet musi mieć to "coś". Drugim najważniejszym czynnikiem jest to, żeby była chemia między nami (...) Chłopcy są niestety bardzo niedojrzali, to jeszcze nie jest ten etap dojrzałości emocjonalnej, która potrzebna jest w związku. Zostałam w takich relacjach bardzo zraniona. Teraz wole starszych facetów i nie mówię o tym, że facet ma być ode mnie o piętnaście lat starszy. Po prostu, żeby był trochę starszy - wyznała.