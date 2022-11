Anna Markowska zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "To Model".

Ostatnio kilka razy była widziana w towarzystwie Kuby Wojewódzkiego. Dotychczas ani ona, ani dziennikarz nie powiedzieli, czy coś ich łączy.

Markowska pojawiła się niedawno na pokazie mody.

Portal Pomponik.pl zapytał ją, czy coś ją łączy z Kubą.

Tak, jesteśmy razem - odpowiedziała.

Markowska powiedziała też, jak się poznali.

W skrócie mówiąc, Kuba odezwał się do mnie, kiedy mieliśmy mieć wspólną współpracę i z tego wszystkiego ja się tak przestraszyłam wielkiego świata i tego, że się wstydziłam. Nie odpisałam przez kolejne pół roku. No i później tak jakoś szczęśliwie się spotkaliśmy no i zaczęliśmy fajnie się czuć w swoim towarzystwie no i później długo później weszliśmy w związek - powiedziała.

Wyznała także, czym Wojewódzki ją zauroczył.

Kuba bardzo dużo wymaga od siebie, ale też od innych. Jest takim właśnie mobilizatorem. Kocha świat, Kocha czerpać z natury to, co najfajniejsze. Znajduje radość w takich zwykłych prostych rzeczach - opowiedziała.