Katarzyna Cichopek kilka tygodni temu była wraz ze swoim ukochanym Macieje Kurzajewskim w Nowym Jorku.

To właśnie tam odbywał się maraton, w którym dziennikarz brał udział. To ogromna pasja prezentera. W tym roku ukończył m.in. triathlon oraz Ironmana. Podczas "TCS New York City Marathon" Maciej przebiegł dystans 42 km 195 m i nie krył w związku z tym swojej radości.

Para nie mówiła głośno o tym, że pojechali do Stanów Zjednoczonych razem. Dopiero teraz Cichopek pochwaliła się zdjęciami z Nowego Jorku.

Na fotografiach pozuje w kreacji marki, której jest ambasadorką. Ma na sobie czarną sukienkę z koronki. Niektórzy fani porównali ją do gwiazdy serialu "Seks w wielkim mieście".

"Niczym Sarah Jessica Parker!" - pisali.