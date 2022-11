Tomasz Stockinger po 20 latach małżeństwa rozwiódł się z żoną Jolantą.

Niedługo potem u jego boku pojawiła się nowa partnerka - Kasia. Aktor pojawił się z nią na jednym z tenisowych turniejów.

Miłość jest tym, czego szukamy przez całe życie, co czasem gubimy, ale znowu odnajdujemy. Jest najważniejszym, co może nas spotkać i czego potrzebujemy. Mnie obecnie to nowe uczucie uskrzydla i dodaje sił. Nic więcej na temat tej znajomości nie powiem, ponieważ nie zostałem do tego upoważniony - mówił wówczas o swoim związku.

Okazuje się, że miłość ta nie przetrwała próby czasu. W rozmowie z magazynem "Na żywo" przyznał, że ten związek to już przeszłość.

To jest rok wielkich rozstań. Marcin Hakiel i Kasia Cichopek się rozwodzą, więc w sumie i na mnie i na Kasię nadeszła pora. Oczywiście nie zamierzam opowiadać o szczegółach tej sytuacji. Ale to prawda. Więc wszelkie romantyczne wizje są mi teraz zupełnie obce. Nie będzie romantycznego przesiadywania z ukochaną przy kominku – powiedział.

Jak podaje tygodnik była już partnerka Stockingera zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Kasia ma problemy ze zdrowiem. Poważne. Przed nią pewnie wiele wizyt w szpitalu i radykalne zmiany w życiu. Czy wierzyła, że będą przez to przechodzić razem? Pewnie tak, przecież po to właśnie ludzie podają sobie ręce, by trwać wspólnie, kiedy świat wali się na głowę. Niestety, wyszło inaczej - tak skomentował to aktor.

Kasia bardzo mnie prosiła, bym tego nie komentował. Jest w tak trudnym okresie, że nie dziwię się, że chciała uzyskać trochę przestrzeni wokół siebie i zająć się sobą - dodał.