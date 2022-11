Ojcem Dominiki Tajner jest Apoloniusz Tajner. To polski zawodnik kombinacji norweskiej, trener i działacz sportowy, który w latach 2006 - 2022 pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.

Mężczyzna rozstał się z matką Dominiki po 40 latach małżeństwa. Związał się z młodszą od siebie partnerką - Izabelą Podolec.

Dominika przyznaje, że niezależnie od wieku, nie darzymy sympatią kogoś, kto pojawia się jako trzeci i rozbija długoletni związek.

My mamy zdrowe relacje, ale nie będę nigdy jej przyjaciółką. Jak rodzice się rozwodzą i pojawia się ktoś trzeci, nieważne czy masz pięć, czy 37 lat, no to nie lubisz tej osoby, to chyba jest normalne. Natomiast mój ojciec jest szczęśliwy i nie rozumiem, dlaczego miałabym mieć złe relacje z jego żoną, tym bardziej, że mają dziecko, czyli ja mam braciszka małego - powiedziała w rozmowie z Pomponikiem.

Dominika wytłumaczyła, że partnerka taty nie miała na początku z nią łatwo, ale dzisiaj potrafi już cieszyć się jego szczęściem.

Nie będę mówiła, że były otwarte ręce od początku. Trzeba się przegryźć, trzeba to przerobić. Nie była to łatwa sytuacja. Ona jest też trzynaście lat młodsza ode mnie...- wyznała.