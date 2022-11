Aleksandra Popławska prywatnie jest partnerką Marka Kality. Wspólnie wychowują córkę Antoninę, która przyszła na świat w sierpniu 2015 roku.

Mimo, że od wielu lat tworzą szczęśliwy związek, nie zdecydowali się na ślub.

W ogóle ślubem nie jestem zainteresowana. Nie mam swojego, więc nie jest to zgodne do końca ze mną. [...] Ja, suknia ślubna, welon... O Jezu! Mam dreszcze na samą myśl. Chyba że w garniturze czarnym - wtedy mogę iść - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Popławska skorygowała informację, którą podaje wikipedia.

Tak, Wikipedia napisała, a to, co tam jest napisane, to chyba jest święte. Pisałam do nich kilka razy: kochani, nie mam męża. Może w przyszłości się zdecyduję, bo jestem w długoletnim związku partnerskim i nie mówię "nie". Ciągle się zastanawiam - wyjaśnia.