Na swoim profilu na Instagramie aktorka opublikowała post, w którym wraca wspomnieniami do studenckich czasów. I choć przyznaje, że był to wspaniały okres w jej życiu, to raczej nie chciałaby do niego wracać:

Cyganka to? Czy Sophia Loren... ? Nie to JA 😜👩🏻‍🎓w roku 2000 na festiwalu piosenki studenckiej „Fama”. To był czas w którym modne było opalanie twarzy i zabójczo cienkie brwi.. Czas w którym robiło się zdjęcia innym a nie sobie... Czas w którym luksusem był obiad w barze mlecznym.. Czas w którym twarze kobiet były naturalnie piękne...🍝 Fajny czas ale nie chciałabym sie do niego cofnąć, życie wówczas było takie skomplikowane... 🤭 - napisała Aleksandra Popławska na swoim Instagramie

Aleksandrę Popławską niebawem będzie można oglądać u boku Macieja Stuhra w nowym serialu kryminalnym TVN "Szadź"