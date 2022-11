Była małżonka Macieja Kurzajewskiego wyjątkowo krótko była zatrudniona na wspomnianym stanowisku. Objęła je w maju tego roku, a teraz już nie pracuję w firmie.

Jako szefowa działu Smaszcz była odpowiedzialna za wsparcie strategicznej transformacji firmy poprzez komunikację w kanałach cyfrowych, a także projekty oparte na wykorzystaniu silnych relacji i szerokiej ekspertyzy na lokalnym rynku. Szefostwo pokładało duże nadzieje w jej kompetencjach za zakresu budowania wizerunku i holistycznym spojrzeniu na procesy komunikacyjne. Chciano, aby ekspertka wsparła firmę swoim świeżym oglądem sytuacji i kondycji rynku. Jej osadzenie poza branżą nieruchomości było postrzegane jako dodatkowy, bardzo pożądany atut.

Nie wiadomo, czy ambitne plany zostały zrealizowane i czy w ogóle było to możliwe w tak krótkim czasie, jaki Paulina pracowała dla JLL Polska. Dziennikarze portalu wirtualnemedia.pl właśnie ustalili, że Smaszcz nie piastuje już wspominanego stanowiska. Przedstawiciele firmy odmówili komentarza w tej sprawie, ale chwilę później na zwierzenia udało się namówić samą Paulinę.

W rozmowie z portalem Plotek.pl ekspertka ds. wizerunku i relacji przyznała, że jej rozstanie z JLL Polska to fakt. Nie nastąpiło ono jednak teraz, a już we wrześniu. Powodem tej decyzji było problemy ze zdrowiem, które ma Paulina. Nie pozwalają one na pracę w tak dużym wymiarze, jak było to oczekiwane i konieczne na wspomnianym stanowisku. Obecnie współpraca Pauliny z firmą ma charakter konsultacyjny.