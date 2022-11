Aneta Kręglicka, czyli była Miss Świata z 1989 roku, rzadko kiedy pokazuje na swoim Instagramie prywatne zdjęcia i swoją rodzinę.

Reklama

Od czasu do czasu robi jednak wyjątek. Tak było i tym razem.

Na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie jej syna. Kręglicka od 24 lat związana jest z reżyserem Maciejem Żakiem. Owocem ich związku jest syn Aleksander, który urodził się w listopadzie 2000 roku.

Modelka postanowiła pochwalić się swoim 22-letnim dzieckiem.

Reklama

To, co w życiu najcenniejsze, to rodzina, prawdziwa, szczera przyjaźń i każda odmiana miłości - napisała pod zdjęciem, na którym chłopak pozuje ze swoją babcią, czyli matką Anety.

Internautki nie kryły zachwytu.

Pani syn, to niesamowity przystojniak. Mama też wciąż piękna - napisała jedna z nich.

Wspaniale geny widoczne w każdym pokoleniu. Gratuluje przystojnego syna i pięknie wyglądającej mamy. Pani jak zawsze ślicznie wygląda - komentowały inne.