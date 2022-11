Po ponad dwóch miesiącach od śmierci Oliwiera Magdalena Stępień opublikowała post na Instagramie.

Opisała, jak wygląda jej życie po stracie. Przyznała, że czuje ogromną pustkę. Wróciła jednak do pracy.

Dzięki życzliwym ludziom rozpoczęłam pracę, powoli mam siłę wstawać codziennie z łóżka. W tej ogromnej żałobie musiałam szybko stanąć na nogi. Jednak czuję, że to była dla mnie bardzo dobra decyzja. Trafić wśród ludzi, dla których nie jestem Magdaleną Stępień. Jestem po prostu Magdą, koleżanką z pracy - napisała jakiś czas temu.

Dopiero teraz zdecydowała się, by pokazać co to za praca. Na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie z planu sesji zdjęciowej.

Magdalena znowu zajęła się modellingiem. Okazuje się, że pewna życzliwa osoba zaproponowała jej pracę.

Dzięki temu mam siłę wstać z łóżka. Ludzie, których codziennie spotykam w pracy dają mi szansę, żebym mogła żyć dalej - mówiła w "Dzień dobry TVN".