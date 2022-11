Poniedziałkowy przegląd prasy w "Dzień dobry TVN" prowadził Andrzej Stankiewicz. Swoje wejście rozpoczął od zacytowania wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego ze spotkania z wyborcami w Ełku.

Jarosław Kaczyński, jeżdżąc po Polsce, zna odpowiedź na każde pytanie, wypowiada się na każdy temat. Sięgnijmy do głębi jego myśli dotyczących alkoholizmu i dzietności. Prezes ubrał to w bardzo zgrabną formę. Wciąż to trawię... - powiedział Stankiewicz.

Na jego słowa ostro zareagował prowadzący program, czyli Marcin Prokop.

Pracuję w tej stacji już od 20 lat i na trzeźwo bym tego nie zniósł - stwierdził.

Jak to kiedyś powiedział Lech Wałęsa: "Nie może pouczać pszczół ten, co nigdy nie był w ulu". Pan prezes zatwardziały kawaler, sam bezdzietny ma tutaj rzeczywiście średnie prawo, żeby się na ten temat wypowiadać - dodał.

Zażartował też, że niedługo każdy obywatel będzie wyposażony w podręcznik zachowań stworzony przez Jarosława Kaczyńskiego.

Może niedługo doczekamy się zielonej książeczki, którą każdy obowiązkowo będzie musiał mieć, z myślami na każdy temat i z instrukcjami na każdą sytuację - powiedział.