Media obiegła ostatnio informacje o tym, że Katarzyna Dowbor opuściła plan zdjęciowy programu Polsatu, ponieważ trafiła do szpitala. W rozmowie z Plejadądziennikarka zaprzeczyła tym pogłoskom.

Reklama

Nieprawdą jest również plotka o tym, że nie pojawiła się na planie programu.

Nie, to jakaś bzdura. Ktoś sobie to wymyślił. Ja mam teraz przerwę w nagraniach, zaczynamy dopiero za dwa tygodnie - wyjaśniła.

Pojawiła się informacja, że byłam w szpitalu. No Boże, czy ja już nie mogę badań profilaktycznych zrobić? Ktoś z pacjentów pewnie mnie rozpoznał i doniósł, że byłam w szpitalu - powiedziała.

Reklama

To nie jest tak, że ja się nie pojawiłam na nagraniach, ponieważ – tak jak mówiłam – my teraz mamy przerwę w nagraniach i to jest do sprawdzenia w produkcji. Zaczynamy zdjęcia dopiero po Wszystkich Świętych i ja specjalnie to zaplanowałam na czas, kiedy mam przerwę, żeby się przebadać - wyjaśniła w rozmowie z portalem.

Uspokoiła, że z jej zdrowiem nic się nie dzieje, a wszystkich namówiła, by wykonywali profilaktyczne badania.

Każdy powinien zrobić profilaktyczne badania, więc ja zrobiłam i jestem zdrowa jak byk! - powiedziała.