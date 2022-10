Zakochani radosną nowinę o swoim szczęściu przekazali podczas wakacji w Izraelu.

Teraz w rozmowie z "Party" Kasia Cichopek opowiedziała, jak postrzega swoją przyszłość.

Skoczyłam 40 lat i czuję, że otwieram w życiu nowy rozdział. To, co było, zostawiam za sobą i z optymizmem patrzę w przyszłość. Sama jestem ciekawa, co mi przyniesie - powiedział.

A czego Kasia życzy sobie z okazji 40. urodzin?

Życzę sobie zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń, zwłaszcza podróżniczych i miłości - powiedziała.