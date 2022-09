W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" Natalia Janoszek powiedziała, że ma problem z pokazywaniem swojej kobiecości.

Za każdym razem jak się otwierała do mężczyzn, to się parzyłam na tym - powiedziała.

W rozmowie z Pomponikiem Natalia wyznała też, że "temat romantyzmu, bliskości, namiętności, miłości jest jej obcy".

Tak, nigdy nie byłam w związku. Nikt tak naprawdę nie chciał mnie nigdy w życiu poznać. Trochę byłam jak trofeum. Każdy chciał zdobyć trofeum, ale niekoniecznie mnie poznać... - powiedziała.

Tak naprawdę mój partner taneczny zna mnie najlepiej ze wszystkich mężczyzn w moim życiu, poza moim tatą - stwierdziła. W tanecznym show Natalia tańczy z Rafałem Maserakiem.

Przyznaje, że czasem zastanawia się czemu nie jest z nikim związana.

Nadal się zastanawiam, wchodząc do pokoju pełnego kobiet, co ze mną nie tak. One mają mężczyzn, są w związkach, a ja ciągle singielka... Ale też uważam, że lepiej być solo niż z byle kim. Zazwyczaj, kiedy otwierałam się przed jakimś mężczyzną i mówiłam sobie, że okej, dam temu szansę, to on znikał bez słowa. To mi się zdarzyło trzy razy z rzędu i stwierdziłam: "Dobra, zajmę się karierą" - powiedziała.