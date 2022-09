Pojawienie się na pokazie Michela Morrone w towarzystwie Khloe Kardashian i wspólne pozowanie do zdjęć od razu rozgrzało plotkarskie media.

Spekulowano, że para poznała się już wcześniej i ma romans. Czy to prawda?

O to postanowił zapytać portal TMZ.

Przedstawiciel aktora powiedział nam, że Khloe i Michele na pokazie Dolce&Gabbana z Kim Kardashian spotkali się po raz pierwszy. (…) D&G poprosiło ich o zapozowanie do wspólnego zdjęcia, a ci zobowiązali się to zrobić. Morrone uważa Kardashian za bardzo miłą, ale to tyle – powiedział menadżer gwiazdora.

Michele Morrone znany jest w Polsce z roli Massimo w filmie "365 dni" na podstawie książki Blanki Lipińskiej.