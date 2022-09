Małgorzata Rozenek-Majdan pojawiła się na balu Fundacji TVN "Nie jesteś sam" w sukni przypominającej zbroję. Złoty pancerze ozdobiony został szafirowymi kamieniami.

Tańczyliśmy do 2 w nocy. Bal udał się bardzo, to okazja, gdzie spotykamy się wszyscy, gdzie jest pyszne jedzenie, a licytacje pozwalają poczuć się częścią dobroczynności. To jest niezwykły wieczór i spędziliśmy go bardzo, bardzo miło - tak celebrytka wspomina zabawę na balu w rozmowie z Plejadą.

Dlaczego prowadząca "Dzień dobry TVN" zdecydowała się właśnie na taką kreację?

Jestem osobą, która bardzo lubi spełniać swoje marzenia. Jestem osobą, która jeżeli coś sobie zaplanuje, to lubi doprowadzić to do końca. Założenie złotej zbroi było jednym z marzeń i ucieszyłam się, jak natrafiłam na prace Katarzyny Konieczki w internecie - powiedziała.

Kiedy zobaczyłam, jak niezwykle utalentowana jest ta artystka, to zamarzyłam, żeby założyć jeden z jej projektów - dodała.