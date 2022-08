Debiut Małgorzaty Rozenek-Majdan i Krzysztofa Skórzyńskiego ma mieć miejsce 29 sierpnia.

Reklama

Party.pl zapytało Agnieszkę Woźniak-Starak o to, co sądzi na temat nowej pary prowadzących. Prezenterka przyznała, że była zaskoczona informacją o tym, kto pojawi się w tej roli.

Chodziło jednak głównie o to, że to już szósta para prowadzących, co powoduje spore zamieszanie w grafiku.

Było zaskoczenie duże, ale tym że będzie aż sześć par. To nie dlatego, że nam to wpływa na zarobki, bo myślę, że nie wpływa. Wiem, jak jest u mnie, nie chcę mówić za innych. Nigdy nie było tak wielu par w "Dzień Dobry TVN", to duże zamieszanie w grafiku - powiedziała.