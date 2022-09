W piątek Antoni Macierewicz odebrał z rąk Andrzeja Dudy nagrodę Orderu Orła Białego.

Ten fakt w ironiczny sposób skomentował na swoim Facebooku Maciej Stuhr.

Mechanizm jest chyba dość prosty. Im więcej dowodów na draństwo, tym większa i tym szybciej musi przyjść nagroda, żeby to jakoś zrównoważyć. Żeby to wszystko się nie rozleciało. Ale obawiam się, że Order Orła Białego to jednak w tym przypadku za mało. Tu by się przydała beatyfikacja - napisał aktor.

Wcześniej Maciej Stuhr skrytykował poczynania byłego prezesa TVP - Jacka Kurskiego.