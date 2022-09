Ida Nowakowska jest jedną z tych gwiazd, które zyskały na popularności podczas prezesury Jacka Kurskiego.

Prezenterka została zapytana o to, co sądzi na temat dymisji prezesa.

Muszę powiedzieć, że ja nie byłam nigdy w Telewizji za innej prezesury, więc to jest takie zaskoczenie dla mnie. I rzeczywiście zawsze byłam pod wrażeniem tego, co pan prezes robił z Telewizją, jak w taki sposób ambitny podchodził do tej misji Telewizji i wierzę, że stworzył coś, co jest silne, tak mocne i na tak wysokim poziomie, że cieszę się, że byłam tego częścią - powiedziała w rozmowie z JastrząbPost.pl.

Dodała, że nie wie, jak mocno zmiana prezesa wpłynie na jej pracę. Czy obawia się, że przestanie robić to, czym się zajmuje?

Ja o tym nie myślę. Staram się codziennie przychodzić do pracy i robić najlepiej to, co robię i tylko o tym myślę - powiedziała.