Przemówienie, które wygłosiła Ida Nowakowska było bardzo emocjonalne.

Jej zdaniem "telewizja to nie tylko kamera, ale też okno do publiczności", która to "docenia nie tylko osoby, które są przed kamerą", ale z pewnością "wiedzą, że to wszystko to jest środowisko".

Widzę tutaj przyjaciół, zarząd TVP, przyjaciół sprzed i zza kamery. (...) Każdy tutaj współtworzy to wielkie środowisko, które daje wielką siłę, siłę miłości. Dziękuję za te nadrzędne, przepiękne wartości, które reprezentuje TVP - powiedziała.

Za to, że jesteśmy częścią współtworzenia demokratycznej, wolnej, suwerennej Polski, że każdy z nas tu zebrany ma szacunek do drugiego człowieka. Wszyscy za tym stoimy i walczymy o tę wolność, tak ja za tę wolność walczy teraz Ukraina. I chciałabym w tym momencie oddać chwałę wszystkim bohaterom poległym za wolność Ukrainy. To nie tylko wolność Ukrainy, ale wolność nasza i całego świata - stwierdziła.